Les dégâts sont considérables après l'incendie du laboratoire de recherche et d'analyse de Dordogne

Coulounieix-Chamiers, France

Un enchevêtrement de poutres noircies et de matériels calcinés. Voila le triste spectacle qu'offrent ce lundi les locaux du laboratoire d'analyse et de recherche de la Dordogne, après le violent incendie qui a ravagé dimanche 16 décembre une partie des locaux situés à Coulounieix-Chamiers.

Une facture de 15 millions d'euros?

Ce lundi 17 décembre, les experts des assurances se sont rendus sur place pour évaluer l'importance des dégâts, qui sont considérables. La facture pourrait atteindre 15 millions d'euros. 1000 m² de bâtiments qui accueillaient notamment toute la partie analyses ont été détruits. Les 1500 m² de locaux restant, qui hébergent notamment le département vétérinaire, n'ont pas été touchés par les flammes. La suie en revanche s'y est accumulée, avec un risque pour les équipements de pointe qu'il abritait.

120 salariés se retrouvent au chômage technique au moins jusqu'à la fin de la semaine © Radio France - Emmanuel Claverie

Une priorité: poursuivre l'activité

Depuis dimanche, les 120 salariés sont au chômage technique, et le département cherche des solutions pour assurer au plus vite la continuité du service. "Je pense que d'ici deux ou trois jours, nous pourrons clarifier la situation explique le président du Conseil départemental Germinal Peiro. Une partie du laboratoire pourrait redémarrer après nettoyage complet et vraisemblablement le changement des machines, parce que la suie a envahi la totalité du bâtiment. Si nous avons cette chance-là, on pourrait redémarrer d'ici quelques jours une partie du bâtiment qui concerne les deux tiers du personnel. Ensuite, nous allons chercher toutes les solutions possibles. je pense à des "Algeco", à des constructions légères. Nous allons tout faire pour que dans les prochains, jours les prochaines semaines, on soit revenu à 100% de nos possibilités".

Un laboratoire à la pointe

Mis en service en 2003, le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de la Dordogne compte parmi ses clients des collectivités, des cantines, des hôpitaux, des entreprises agroalimentaire du département, de toute la France et même de l'étranger, comme Lactalis ou encore les hôpitaux de Bordeaux. "Il y a des laboratoires amis qui nous proposent leurs services mais ils n'ont pas les accréditations dont nous disposions, donc il faudra aller plus loin pour répondre aux besoins spécifiques de ces clients-là " poursuit Germinal Peiro, mais pour la grande masse, nous serons en capacité dans quelques jours ou au plus tard dans quelques semaines de faire face. En tous cas, on va s'y attacher".