Les "dégonfleurs de pneus" de Toulouse agissent sur 90 grosses voitures

"Attention, votre SUV tue" voici le début du tract laissé sur le pare-brise de 90 voitures, au soir du mercredi 16 novembre, à Toulouse. Dans un communiqué envoyé à la presse, le collectif "No SUV Tolosa" explique avoir agi au sud de la ville, sur des gros véhicules de type 4x4 ou SUV.

"Comme d’autres soirs avant et d’autres soirs à venir (...) nous avons dégonflé des roues de SUV en insérant un grain de céréale dans la valve de gonflage. Nous voulons rendre la vie difficile à leurs propriétaires et leur imposer de voir ce qu’ils ont refusé de prendre en compte : se déplacer en SUV est néfaste pour le climat".

Un grain de céréale dans la valve

Selon ce collectif, "Les SUV ont représenté la deuxième cause d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entre 2010 et 2018, d’après l’agence internationale de l’énergie. (...) Ils consomment 25% d’essence en plus qu’une voiture normale. (...) Ils consomment également plus de ressources lors de leur construction. Nous n’excluons donc pas de nos actions les hybrides et électriques dont il faut prendre en compte le poids écologique des batteries". Le collectif explique s'en prendre à des véhicules ne comportant ni carte handicapé, ni carte infirmière ou médecin. Mais il se dit "déterminé à poursuivre et amplifier ce genre d’actions".