"Les délits environnementaux, un contentieux d'avenir" pour la procureure du tribunal judiciaire de Belfort

"Nous sommes une juridiction préservée" reconnaît Sandrine Batalla, la présidente du tribunal judiciaire de Belfort. La juridiction a tenu ce lundi 23 janvier sa traditionnelle audience solennelle de rentrée. L'occasion de faire un bilan de l'année 2022. Le délai actuel de traitement d'un dossier est de trois mois, au civil comme au pénal. Tous les postes de magistrats étaient pourvus. Mais bien sûr, la présidente et la procureure ont aussi esquissé des pistes d'améliorations et des perspectives pour 2023. Numérique, enjeux environnementaux... Il y a de quoi faire.

Le réchauffement climatique s'immisce au tribunal

Comme à chaque fois, la procureure de la République de Belfort a érigé des priorités. La lutte contre "le trafic de stupéfiants, l'insécurité routière, les violences intrafamiliales, les infractions économiques et financières" énumère Jessica Vonderscher. Des thématiques courantes, mais la dernière dénote un petit peu plus : "les atteintes environnementales". Autrement dit, toutes les infractions qui touchent à l'environnement.

La procureure veut se préparer, et anticiper : "Pour l'instant, ces délits sont minoritaires. Mais je pense que cela va faire comme pour les violences intrafamiliales. Dans les mois, les années à venir, nous allons avoir plus de personnes qui vont déposer plainte, parce qu'elles ont été victimes, ou témoins, de comportements qui portent atteinte à l'environnement". Un contentieux d'autant plus important à Belfort d'après la procureure : "A Belfort nous sommes sur un territoire où nous avons des difficultés d'approvisionnement en eau. Il est vital de préserver cette ressource pour les mois, les années à venir."

Sortir de la "préhistoire du numérique"

Plus terre à terre, mais non moins important, la présidente et la procureure ont une nouvelle fois mis l'accent sur leur manière de travailler. "Comme je le dis souvent, nous sommes encore à la préhistoire du numérique" expose Jessica Vonderscher. C'est-à-dire : à Belfort, chacun dispose de son propre ordinateur portable (depuis deux ans, et le Covid). Manquent maintenant les logiciels performants pour aller avec. La procureure raconte : "Il ne se passe pas une journée sans qu'un outil tombe en rade."

Voilà qui permettrait de dégager du temps (et de l'énergie) pour mener des expérimentations, par exemple, l'incarcération à domicile. Cela pourrait aussi rendre des métiers plus attractifs. Il devient difficile de recruter. A Belfort si cela va côté magistrats, les greffiers manquent. D'autant qu'entre bugs informatiques et piles de dossiers, tous tentent aussi de s'approprier les dernières réformes "alors qu'on nous en annonce des nouvelles, on demande que cela cesse" implore la présidente.