Le bus privilégiés par les Normands pendant les vacances

Rouen, France

Depuis juillet, les autocars ont la cote en Normandie auprès des voyageurs. L'offre a même augmenté de 30 % sur le réseau de la compagnie FlixBus : "une dizaine de véhicules tournent quotidiennement dans la région alors qu'en période normale il y en a six", indique Guillaume Minn.

Un nombre de cars en circulation plus important qui s'explique par une demande croissante principalement pendant les week-ends de départ en vacances : "On se retrouve avec _des cars pleins et des profils différents_, des personnes qui partent en vacances ou des étudiants qui rentrent à Paris notamment rejoindre leur famille".

Des offres plus alléchantes

La compagnie propose de voyager à petits prix, à partir de 2,99 euros seulement. “Pour ne pas se ruiner, il vaut mieux s’y prendre tôt. J’ai acheté mon ticket pour Paris en début de semaine”, souligne Fleur, une passagère.

Théo, jeune Rouennais, compte bien profiter pleinement de ces tarifs pour ses vacances. Il est en route pour Lisbonne, au Portugal : “le bus c’est beaucoup moins cher que les autres moyens de transport. J’ai payé à peu près 200 euros pour l’aller et pour le retour alors que si j’avais pris l’avion j’aurais payé entre 300 et 400 euros. Puis, c'est plus sympa je trouve, on voit du paysage, on discute avec les gens !".

Ces petits prix ne signifient pas que le service proposé est moindre que celui des autres moyens de transports indique Guillaume Minn : "cela n'a rien à voir à ce qu'on pouvait voir y a dix ans". Les bus sont équipés de prises et le wifi est disponible.

Un réseau étoffé

Le réseau normand de FlixBus comprend dix lignes. Des trajets au départ de Rouen pour Paris, mais aussi pour Yvetot, Caen, Deauville, Fécamp ou encore le Havre. Quatre nouvelles lignes ont même vu le jour cette année, vers des destinations prisées par les touristes : Étretat et le Mont-Saint-Michel. "On essaye d'avoir l'implantation géographique la plus intéressante pour les clients qui veulent profiter du soleil de la côte", indique Guillaume Minn.