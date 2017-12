Soustons, France

Impossible de se promener ce samedi matin sur la digue du lac de Soustons et pour cause. Un périmètre de sécurité de 800 mètres environ avait été mis en place par les gendarmes des Landes et barrait l’accès à l’embouchure du lac marin entre Vieux-Boucau et Soustons. Six démineurs, venus spécialement de Brest étaient en train de désamorcer une petite bombe anti sonar de la marine, trouvée par un promeneur, la veille, juste à l'embouchure.

Les spécialistes bretons, appelés car nos démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx ne sont pas habilités à intervenir sur le littoral, ont voyagé toute la nuit, en voiture et avec une vedette sur remorque, au cas où l’intervention prendrait du temps et l’eau monterait. Finalement, ils ont pu faire exploser l'engin vers 11h ce samedi, provoquant une belle explosion et un jet de sable de 10 mètres de haut. Le périmètre a donc été levé et les promeneurs et les pêcheurs ont pu reprendre leur droit.