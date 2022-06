"Les départs de feux sont rapides" : les pompiers de l'Indre en alerte face aux risques d'incendies

Avec la sécheresse et la vigilance orange canicule, le risque d'incendie est évidemment de plus en plus élevé en Berry. Les pompiers de l'Indre essaient d'anticiper au maximum pour limiter les risques.

Chaque matin, la même scène se répète aux alentours de 8 heures. Les pompiers de l'Indre analysent des cartes envoyées par Météo France. "On peut savoir où en est l'état de sécheresse de la végétation, des cultures sur pied, des broussailles", détaille le lieutenant-colonel Sébastien Bourdin. Il s'appuie aussi sur les observations des propriétaires forestiers privés (qui possèdent 85% des forêts de l'Indre) et des agents de l'Office national des forêts. "Ils sont sur le terrain matin, midi et soir. Ils ont donc une vision très pragmatique de la situation", poursuit Sébastien Bourdin.

L'activité des derniers jours est également étudiée. En l'occurrence, 13 interventions pour des feux de végétation sur les trois derniers jours : le rythme est soutenu. Avec tous ces indicateurs, une évaluation du risque est effectuée chaque jour. Et la gestion des moyens humains est adaptée. "On dispose d'outils pour savoir quels sont les moyens dont on dispose dans chaque caserne du département", précise Sébastien Bourdin.

Les pompiers de l'Indre peuvent déployer plus facilement les moyens en fonction des interventions © Radio France - Jérôme Collin

Anticiper pour être davantage efficace sur le terrain

Un constat est unanime : année après année, la sécheresse est de plus en plus présente. L'impact du réchauffement climatique se fait de plus en plus visible. "Le rapport du Giec en 2010 sur la France de 2050 disait que la région Centre-Val de Loire serait comme le sud de la France. On est en 2022 et nous observons déjà cette réalité", déplore le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de l'Indre.

Comme dans le sud de la France, il arrive que des camions et des moyens de lutte soient prédisposés sur des sites où le risque d'incendie est particulièrement élevé. Car à la moindre étincelle, les flammes peuvent vite se propager. Les facteurs de risques sont nombreux. "Il ne faut pas jeter son mégot de cigarette. On évite de faire des barbecues, on évite aussi d'aller camper dans des lieux non autorisés", insiste Céline Bures, directrice de cabinet de la préfecture de l'Indre.

Une responsabilité individuelle et collective pour limiter les feux

Les moyens des pompiers de l'Indre ont été considérablement renforcés. Quatre nouveaux camions citernes feux de forêt sont opérationnels depuis le mois d'août 2021. La formation des sapeurs-pompiers s'accélère également. Ce n'est pas une raison pour relâcher nos efforts. "On a la sécheresse et la chaleur par-dessus. C'est une vraie préoccupation et une vraie vigilance. C'est vraiment le travail de tous que de faire attention", ajoute Céline Bures.

Ce vendredi, l'Indre et le Cher vont basculer en vigilance orange canicule. "On pourrait prendre des arrêtés de restrictions sur les moissons ou des interdictions de promenades dans des sentiers. La prévention et le bon comportement éviteront tout ça", conclut la directrice de cabinet de la préfecture de l'Indre.