Les députés votent la simplification des divorces contentieux

L'Assemblée nationale a voté ce jeudi la réforme des divorces contentieux qui doivent ainsi devenir "plus simples" et "plus rapides" selon le gouvernement, tandis que des élus de droite comme de gauche se sont inquiétés d'un risque accru de conflits.

Les députés ont aussi approuvé le raccourcissement de deux à un an du délai de séparation de fait au-delà duquel il est possible de demander le divorce de manière unilatérale.

L'audience de conciliation supprimée

Hors divorce par consentement mutuel, la procédure actuelle prévoit une audience de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce proprement dite. L'article du projet de réforme de la justice, voté en première lecture par les députés, prévoit notamment la suppression de cette phase préalable obligatoire, jugée longue, complexe et peu efficace.

Il faut 22,1 mois pour divorcer par contentieux

Plus de la moitié des quelque 123.000 divorces prononcés en 2015 ont eu lieu par consentement mutuel. Les autres cas sont de nature contentieuse : acceptation du principe de la rupture du mariage ou "divorce accepté", altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute. La durée des divorces contentieux a connu un allongement à 22,1 mois en moyenne en 2010 contre 17,3 mois en 2004, alors que celle du divorce par consentement mutuel a baissé à 2,6 mois en 2010 contre 8,8 mois en 2004, selon des données du ministère de la Justice.

D'après la ministre, la procédure pourrait être deux fois plus rapide

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a défendu comme "très importante" cette "simplification", avec "une procédure, plus simple, plus cohérente et qui permette surtout un jugement plus rapide". "Il faut partir de la situation actuelle, où la procédure est longue, complexe, peu lisible et finalement de très nombreux justiciables le déplorent", a-t-elle plaidé, estimant que le temps consacré à la procédure pourrait être "divisé par deux".

L'accès au juge préservé

Elle a néanmoins assuré que l'accès au juge sera préservé avec une audience en début de procédure sur les mesures provisoires, dont l'organisation familiale. "C'est la vie concrète des gens, c'est la vie de tous les jours et je pense qu'on va leur apporter un confort dans une procédure et une situation qui est par définition délicate pour eux", a abondé Stéphane Mazars (LREM).

Les élus d'opposition craignent une multiplication des conflits

Mais des élus de droite comme de gauche ont plaidé pour le maintien de la phase de conciliation, défendant à l'instar de Philippe Gosselin (LR) cette "période un peu tampon" pour les couples en instance de séparation et pointant le risque de favoriser les conflits entre les parties. Comme le communiste Stéphane Peu, Xavier Breton (LR) a notamment jugé cette phase "précieuse" pour "permettre au juge d'apprécier la situation" et "éviter des divorces". Il a dit craindre une "augmentation du nombre de divorces pour faute" et des "contentieux financiers post-divorce".

Si on veut que ça aille plus vite, il faut plus de magistrats" - Georges Pau-Langevin

"J'avoue que j'ai du mal à comprendre le progrès que constitue cette modification", a de son côté affirmé George Pau-Langevin (PS), observant que "si on veut que ça aille plus vite, il faut plus de magistrats".