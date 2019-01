Les derniers instants de Théo, abattu à Chambon-sur-Voueize en 2016

Creuse, France

Le procès de Jean Bera s'est poursuivi ce mardi devant les assises de la Creuse. Ce sexagénaire est accusé d'avoir tué Théo, 18 ans, en 2016 à Chambon sur Voueize, après une altercation qui a démarré pour un simple regard insistant, dans un contexte de conflit de voisinage avec le père du jeune abattu.

La journée de mardi a été consacrée à l'audition des témoins et des experts balistique et médico-légal. Une journée marquée par la diffusion d'une vidéo filmée au smartphone par David, le petit frère de Théo, qui avait 15 ans, au moment des faits. Elle montre les derniers instants de la vie du jeune homme.

à lire Une première journée éprouvante au procès du meurtrier présumé de Théo

Sur les images, Jean Bera tient le fusil de chasse fermement braqué vers Théo

C'est une vidéo courte (25 secondes) et violente. David filme par la fenêtre de l'appartement de son père, situé au rez de chaussée.

À quelques mètres de lui, devant l'immeuble, Théo et Jean Bera se hurlent dessus. Jean Bera tient un fusil de chasse fermement dirigé vers le jeune homme qui est quasiment collé à la bouche du canon. Le sexagénaire a le doigt sur ou juste à côté de la gâchette. Il s'aperçoit rapidement que David filme la scène et il lui demande d'arrêter, sinon il lui "met une cartouche" selon ses propres mots. Théo hurle alors a son frère d'arrêter, et la vidéo stoppe brutalement.

Sur les images, on ne voit donc pas le coup de feu et on ne l'entend pas non plus. Il a lieu quelques instant après. Théo et Jean Bera sont alors rentrés à ce moment dans le hall d'immeuble. David s'est éloigné de la fenêtre et il entend un coup sourd. C'est le coup de fusil qui a tué son frère. Selon l'expert en balistique, cette unique coup, qui est mortel, a été tiré à moins de 80 centimètres de la poitrine du jeune homme. Il est mort en quelques minutes selon l'expert médico-légal.