Les derniers policiers promis en renfort à Toulouse arrivent ce mercredi

En octobre dernier, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé l'arrivée de 111 policiers en renfort à Toulouse. 13 policiers sont déjà arrivés en janvier et 28 en mai. Les 74 derniers vont être déployés dans différents commissariats de Toulouse dès demain, mercredi 1er septembre.

Le premier "contrat de sécurité intégrée" pour la ville de Toulouse avait été signé par le Premier ministre, Jean Castex, en octobre dernier. Il annonçait le renfort de 111 policiers dans la ville rose d’ici la fin 2022. Ces renforts attendus sont finalement arrivés plus vite que prévu.

Deux premières arrivées d'une quarantaine de policiers avaient déjà eu lieu. Et dès ce mercredi 1er septembre, 74 nouveaux policiers doivent arriver en renfort dans différents commissariats de Toulouse. Les 111 effectifs en renfort annoncés par le Premier ministre seront donc atteints.

"Ces 74 policiers seront principalement affectés dans les unités de nuit, qui manquent de bras, et ils vont également compenser d'autres services. La première arrivée de policiers en renfort a été une réelle bouffée d'oxygène. C'était promis, c'est fait, tant mieux. Mais c'est toujours insuffisant et on espère de nouveaux renforts pour 2022", commente Didier Martinez, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP FO Police.