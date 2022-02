Les détenteurs de faux pass vaccinal exemptés de poursuites s'ils se font vacciner, quelque soit le délai

Alors que de nouvelles règles pour conserver un pass vaccinal valide entrent en vigueur ce mardi, le gouvernement veut encourager les détenteurs de faux documents à régulariser leur situation. Invités à se présenter en centre de vaccination, ils ne s'exposent plus à des poursuites.

Les détenteurs de faux pass vaccinal ne risquent plus de poursuites s'ils se font finalement vacciner, quelque soit le délai (illustration).

Les détenteurs de faux pass vaccinal qui veulent se faire vacciner peuvent désormais régulariser leur situation sans s'exposer à des poursuites en se rendant en centre de vaccination, a indiqué la Direction générale de la santé (DGS) lundi aux professionnels de santé. Le chef du centre de vaccination ou responsable administratif est habilité à "annuler le cycle vaccinal frauduleux", après avoir vérifié l'identité de la personne.

Depuis la loi sur le pass vaccinal, seules les personnes acceptant de se faire vacciner dans les 30 jours suivant l'acquisition d'un faux pass étaient exemptées de sanctions. Désormais les centres de vaccination n'auront plus à informer les forces de l'ordre ou à vérifier si les "repentis" ont respecté ce délai avant de se signaler.

Actuellement, les détenteurs d'un faux pass risquent 45.000 euros d'amende et trois ans de prison. Entre 4 et 4,5 millions de Français ont vu leur pass désactivé ce mardi avec l'entrée en vigueur de nouvelles règles : le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin anti-Covid et conserver le document est réduit à quatre mois, contre sept auparavant.