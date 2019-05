"Les détenus peuvent traverser les murs" à la prison de Grasse selon Hervé Segaud, délégué FO Pénitentiaire

Il y a tout juste un an, sept jeunes détenus de la prison de Grasse avaient creusé des trous dans huit cellules en jouant les passes-murailles pour s'en prendre à un jeune prisonnier de 17 ans. Un an après les faits, les travaux n'ont toujours pas été entrepris au sein de la prison, selon Hervé Segaud délégué FO des surveillants. Pire, il affirme que si demain des détenus voulaient traverser les cellules, ils pourraient à nouveau y parvenir.

"Un an après, les murs sont toujours en carton." Hervé Segaud, délégué FO surveillants Grasse.

Le syndicat dénonce des malfaçons, les murs sont en fait des parpaings d'à peine dix centimètres d'épaisseur. Il faudrait donc entreprendre des travaux plus conséquents pour consolider la structure. Toutefois le syndicat explique qu'il ne s'agit que des murs internes et pas des murs d'enceinte.

Le parquet de Grasse avait été saisi il y a un an et une enquête ouverte pour déterminer si une erreur professionnelle de surveillance n'était pas aussi à l'origine de l'incident. L’enquête a dédouané les agents : "Aucune faute ne peut leur être reprochée", selon Hervé Segaud.

"Les surveillants n'ont rien entendu car on manque de moyens, de surveillants et on ne peut pas être derrière chaque cellule." Hervé Segaud.