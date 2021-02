Les Deux-Alpes : un skieur de randonnée gravement blessé dans une avalanche

Un homme est entre la vie et la mort après une avalanche qui s'est déclenchée ce dimanche après-midi vers 14h30 sur la piste Pierres Grosses, aux Deux-Alpes. Cette piste était fermée et non purgée au moment de l'accident.

Deux skieurs de randonnée évoluaient dans le secteur. Celui qui était en tête, 100 mètres devant son compagnon, a été emporté par la coulée de 90 mètres de long sur 80 mètres de large et près d'un mètre de hauteur par endroits. Le skieur indemne a aussitôt prévenu les secours et a commencé à rechercher son ami avec son DVA (détecteur de victimes d'avalanche).

Quand les secours sont arrivés, il avait réussi à lui dégager la tête mais le jeune homme, âgé de 27 ans, était en arrêt cardio respiratoire. Les secours ont réussi à faire repartir son cœur et ont transporté la victime dans un état grave au service de déchocage du CHU de Grenoble.

Ce dimanche soir, son pronostic vital était toujours engagé selon nos informations.