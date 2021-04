Les deux audois, soupçonnés des dégradations commises à l'Institut Français du vin, mis en examen mais libres

Les deux Audois, soupçonnés d'être les dégradations commis le 29 janvier dernier à l'IFV (l'Institut Français de la vigne et du Vin) du Grau-du-Roi (Gard), sont libres. Tout deux quadragénaires, ces viticulteurs ont été présentés ce mardi dans la soirée devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui les a placés sous contrôle judiciaire. lls ont reconnu - du bout des lèvres - leur responsabilité et ont été mis en examen pour dégradations volontaires en réunion.

Vitres et portes brisées, tag sur les murs , crav et Crav glypho

Montant évalué du préjudice, 17.000 €, (L'IFV a porté plainte mais ne sera pas partie civile). L'action est claire, la revendication moins, les deux hommes évoquant une "résistance" aux nouvelles normes d'utilisation imposées en matière de glyphosate (Round-up dans le langage commun). Normes qui suscitent une opposition très vive d'une partie de la profession. D'ailleurs, la garde à vue des deux impliqués, a déclenché immédiatement une manifestation dans l'Aude massive. Pneus brûlés et départementale bordant la gendarmerie quartier Montplaisir à Narbonne bloquée.

5 ans encourus pour dégradations volontaires en réunion

Les auteurs supposés ont été libérés - sous contrôle judiciaire - mais mis en examen pour dégradations volontaires en réunion, 5 ans, la peine encourue. On se félicite (notamment le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Gard) de cette décision mais on reste vigilant quant aux suites judiciaires. Les deux audois soupçonnés d'avoir occasionné 17.000 € de dégâts et d'avoir tagé les murs de l'IFV le sigle Crav n'ont pas clairement revendiqué leur geste au nom du comité régional d'actions viticoles mais affirmé leur résistance au nouvelles règles imposées par le gouvernement en matière d'utilisation de ce très controversé "herbicide total foliaire systémique non sélectif".

Ils se sont clairement trompés de cible

Tout en comprenant la "détresse des viticulteurs", Bernard Engelras, le président de l'IFV que France Bleu Gard Lozère a pu joindre, regrette ces dégradations. "Je ne crois pas que les citoyens peuvent comprendre ce type d'action", d'autant que l'IFV n'est "pas responsable du changement de norme". il rappelle que l'Institut graulin travaille à trouver un compromis entre les "préoccupations environnementales du consommateur et intérêts de la profession", conclue-t-il.