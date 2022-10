Les deux couples de jeunes condamnés pour trafic de cannabis en Dordogne

Quatre jeunes d'une vingtaine d'années étaient jugés en comparution immédiate ce vendredi 30 septembre au tribunal correctionnel de Périgueux pour trafic de drogue. En début de semaine, les policiers ont démantelé un gros trafic de cannabis dans l'agglomération de Périgueux.

Un an de surveillance

En début de semaine, les policiers démantèlent un gros trafic de drogue. Après plus d'un an de surveillance, ils interpellent huit personnes en tout. Quatre de ces suspects sont sortis de garde à vue jeudi, ils seront jugés plus tard. Les quatre autres jeunes sont donc les deux couples d'une vingtaine d'années. La Justice pense qu'ils ont activement participé au trafic, qui arrosait toute l'agglomération de Périgueux.

Les deux hommes ont été plus sévèrement condamnés que leurs compagnes. Celui qui se faisait appeler McFly, comme le célèbre youtubeur a été condamné à 36 mois de prison dont six avec sursis. C'est lui qui fournissait la drogue aux dealeurs. Il est parti en prison après l'audience. L'autre jeune homme de 20 ans a été condamné à un an de prison ferme et six mois avec sursis, ainsi qu'à 1.000 euros d'amende. Il devra porter un bracelet électronique.

Les deux jeunes femmes ont elles été condamnées à un an de prison avec sursis et 2.500 euros d'amende pour la première, quatre mois de prison avec sursis pour la seconde.