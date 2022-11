Les deux employées du SMD3 agressées par des manifestants en Dordogne portent plainte

Une dizaine de manifestants sont entrés de force pour contester la mise en place de la redevance incitative et demander le retour du porte à porte.

Les vidéos témoignent de la violence des échanges ce mercredi au SMD3 pendant la manifestation organisée contre la mise en place de la redevance incitative dans une partie du département. Deux employées du SMD3 ont porté plainte et le syndicat va suivre dans les prochains jours selon nos informations.

Ce mercredi, les deux employées de la structure ont été prises à partie par certains manifestants qui sont entrés de force dans les locaux du syndicat mixte des déchets. La chargée d'accueil, très choquée selon la direction du syndicat, a reçu huit jours d'ITT. Une collègue qui a essayé d'empêcher l'intrusion des manifestants a reçu un coup à la tête, elle est blessée au cervicales et le médecin lui a délivré dix jours d'ITT.

La manifestation a été organisée à l'appel de la CGT, de la France Insoumise et de la Coordination déchets 24 au moment du vote des tarifs de la redevance incitative. La grille tarifaire a été adoptée par 39 voix pour contre 4 contre. Et le nouveau système de collecte et de tarification des déchets entrera en vigueur dans quelques semaines, le 1er janvier 2023.