Les deux hommes qui s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Colmar en début de semaine sont jugés ce jeudi par le tribunal correctionnel. Leur soeur et leur père, soupçonnés de les avoir aidés dans leur cavale, comparaissent pour complicité.

C'est à quelques mètres des lieux de leur évasion que les deux individus sont jugés. Les détenus, deux frères, qui avaient fui par les toits de la maison d'arrêt de Colmar dans la nuit du 29 au 30 juillet, comparaissent ce jeudi pour cette cavale d'à peine deux jours dans le palais de justice qui jouxte la prison. Deux autres personnes sont avec eux : leur soeur et leur père, soupçonnés de complicité, arrêtés en même temps qu'eux, mardi à Roubaix dans le nord.

Les deux frères ont expliqué à la barre qu'ils avaient eu l'idée tous les deux de cette évasion quand ils ont changé de cellule. Ils ont percé le trou dans le plafond grâce à des morceaux de bois et des pièces métalliques. Puis ils sont descendus du toit par une corde de draps noués. Les deux hommes, âgés de 27 et 38 ans, purgeaient déjà des peines de plus de cinq ans, pour des vols en réunion.

Leur père a emmené le duo en voiture d'Ostheim -à une trentaine de kilomètres de Colmar- jusqu'à Roubaix. Il affirme qu'il n'était pas au courant de leur évasion et qu'il ne l'a apprise qu'à l'arrivée dans le nord. Leur sœur comparait pour les avoir hébergés.

L'audience se poursuit, le jugement doit être rendu dans la soirée.