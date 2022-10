Les deux gérants de l'ancien bar "le Zinc à Rosy" à Toulouse condamnés à de la prison avec sursis

Les deux gérants de l'ancien bar "le Zinc à Rosy" à Toulouse ont été condamnés jeudi après-midi par la cour criminelle à douze et dix-huit mois de prison avec sursis après la mort d'un client de 54 ans dans leur bar de l'avenue des États-Unis en 2019. Ils n’avaient pas appelé la police au moment de la rixe mortelle. Plus tôt dans la journée, un an d'emprisonnement avec sursis avait été requis contre le couple de sexagénaires, pour non assistance à personne en danger.

Les cinq hommes âgés de 23 à 30 ans, accusés d'avoir porté les coups, ont été reconnus coupables de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont condamnés à des peines allant de neuf à quinze ans de prison.