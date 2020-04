Dans le Doubs, les hélicoptères de la sécurité civile (Dragon 25) et du Samu (Héli 25) ont dû intervenir ce jeudi après-midi pour évacuer vers le CHU de Besançon les victimes de deux accidents de la circulation. Un motard sur la commune du Luhier et un pilote de quad à Frasne, gravement blessés.

Les deux hélicoptères Héli 25 et Dragon 25 mobilisés simultanément pour deux accidents dans le Haut-Doubs

Les deux accidents de la circulation se sont produits en l'espace d'une heure, ce jeudi en fin d'après-midi, dans le Haut-Doubs. Et ils ont chacun nécessité l'intervention des deux hélicoptères dédiés aux secours dans le département du Doubs. Celui du Samu, Héli 25, a dû être mobilisé vers 16h à Frasne pour transporter un homme de 32 ans au CHU de Besançon. Gravement touché, le trentenaire s'est blessé, seul, lors d'un accident de quad.

Une collision moto/camionnette au Luhier

Puis, vers 17h, c'est un motard de 28 ans qui a été évacué dans un état grave vers l'hôpital bisontin par Dragon 25, l'hélicoptère de la sécurité civile dans le Doubs. En cause, là, une collision entre sa moto et une camionnette sur la Départementale 41 au niveau de la commune du Luhier, près du Russey. Le conducteur de la camionnette est indemne. Une enquête de gendarmerie est également en cours pour déterminer les causes de cet accident.