Bures-sur-Yvette, France

"C'est normal, je déteste l'injustice". "Normal", un mot utilisé par Siriké, 20 ans, l'un de ces héros des temps modernes, dans chacune de ses phrases dans la salle de la mairie de Bures-sur-Yvette dans l'Essonne samedi midi lors de la décoration. Un humble mot pour celui qui refuse, comme son allié, d'être pris en photo, pour justifier son geste face aux remerciements de la famille du jeune Buressois agressé mercredi 12 septembre 2018 en fin d'après-midi dans un wagon du RER B.

C'est le premier à être intervenu pour maîtriser l'agresseur avant d'être suivi par d'autres passagers. A ses côtés, Seghir, 24 ans, qui a tout fait pour rassurer la jeune victime. Les deux ont reçu la médaille de la ville pour leur bravoure et leur courage.

"Ils ont dit non, d'autres doivent dire non !"

A l'initiative de cette décoration honorifique, Jean-François Vigier, le maire de Bures-sur-Yvette dans l'Essonne où vivent l'adolescent et sa famille. L'élu a tout fait pour les retrouver avec l'aide de la police, en remontant à l'un d'eux grâce au téléphone prêté à la jeune victime pour appeler ses parents après l'agression.

"Ce sont mes héros", insiste le maire, le regard intense vers les deux jeunes hommes, destinataires de son discours. "On ne s'occupe pas des autres, de son voisin, on est chacun dans notre train, notre voiture, ce qui arrive aux autres, on s'en fiche, mais vous, vous venez de nous démontrer que pas du tout (...) Si vous, vous dîtes non, d'autres diront non !"

Les parents du jeune garçon de 14 ans ont de leur côté du mal à trouver les mots. Le père, chemise rayée, joues rougies par l'émotion, adresse à ceux qui ont sauvé son fils : "J'espère que vous vous rendez compte de votre geste ?" "S'ils ne m'avaient pas aidé, j'aurais été encore plus blessé", jure l'adolescent qui a été projeté à terre par un coup de pied de l'agresseur dans le RER B.

De jeunes hommes courageux et discrets

Contrairement aux super-héros des dessins-animés, ceux des temps modernes comme Siriké et Seghir, mais aussi Mamoudou Gassama, ont souvent le même profil : de jeunes hommes, pour la plupart issus de l'immigration, qui jurent ne pas réflechir avant d'aller aider les autres. "C'est comme mon petit-frère, même s'il est blanc et moi noir, je n'ai pas réfléchi avant de l'aider (...) Je ne supporte pas l'injustice, je n'ai même pas eu peur, même si le voleur était plus fort que moi!", raconte Siriké.

Seghir complète : "Moi, je me suis quand même fait peur en me disant : "l'agresseur va-t-il me chercher, me retrouver à sa sortie de prison?", mais pour autant, il faut intervenir, ensemble, c'est très important."

L'agresseur, récidiviste, reste lui en détention provisoire. Il sera jugé en correctionnelle le 16 octobre prochain.