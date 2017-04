Les deux hommes radicalisés arrêtés à Marseille mis en examen et écroués

Les deux suspects, âgés de 23 et 29 ans, ont été mis en examen ce dimanche pour, notamment, association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes.

Les deux hommes arrêtés à Marseille mardi dernier viennent d'être mis en examen, pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes" et "acquisition, détention, transport d'armes et d'explosifs". Ils ont été placé en détention provisoire.

Les deux suspects ont passé cinq jours en garde à vue. Pendant ces cinq jours, le plus âgé a exercé son droit au silence. Le plus jeune, lui, s'est un peu plus exprimé. En tout cas les deux contestent "un projet précis d'action violente" selon une source proche du dossier.

Pour le procureur de Paris François Molins, les deux hommes étaient "aussi méfiants que déterminés" et se préparaient à agir "de manière imminente sur le territoire français."