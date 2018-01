Les deux inventeurs marseillais de l'e-cigarette au chanvre condamnés à de la prison avec sursis

Par Emilie Briffod, France Bleu Provence et France Bleu

Sébastien Beguerie, 33 ans et Antonin Cohen-Adad, 31 ans condamnés ce lundi matin par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 et 15 mois mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende chacun. Fin 2014, les deux hommes ont inventé "Kanavape", une cigarette électronique au chanvre.