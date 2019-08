Les deux Landais arrêtés en marge du sommet du G7 vont être jugés lundi

Département Landes, France

La Landaise de 37 ans qui avait été arrêtée dans le cadre du sommet du G7 en a dit plus pendant son audition. Selon le parquet de Dax, elle était prête à accueillir cinq ou six black blocs chez elle, à Saint-Paul-les-Dax. Des black blocs originaires du Sud-Est, qu'elle souhaitait ensuite transporter avec elle à Biarritz et Bayonne.

La Saint-pauloise a aussi été reconnue par les services de police sur des photos de manifestations à Paris, lors des débordements sur les Champs-Elysées, mais aussi à Bordeaux. Elle a été placée en détention provisoire.

Concernant, son acolyte de 22 ans, il sera lui aussi jugé lundi par le tribunal de Dax en comparution immédiate. Il a été placé sous contrôle judiciaire.