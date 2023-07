Les deux Moldaves qui s'étaient évadés de la prison de Périgueux condamnés en leur absence

Les deux détenus moldaves qui s'étaient évadés de la prison de Périgueux il y a deux ans ont été condamnés à deux ans de prison ferme, le 14 juin dernier, par le tribunal correctionnel. Ils ne se sont pas présentés à leur procès. La justice a émis un mandat d'arrêt à leur encontre.

C'était au mois de février 2021. Une évasion spectaculaire, "à l'ancienne". Les deux hommes, âgés de 25 et 33 ans à l'époque, avaient réussi à scier les barreaux de leur cellule avec une scie artisanale avant de descendre en rappel la façade de la maison d'arrêt avec des rideaux noués entre eux.

L'un en fuite, l'autre a fui son contrôle judiciaire

Le plus âgé des deux hommes est toujours en fuite. L 'autre avait été arrêté en Italie trois mois après son évasion . Mais il est sorti de prison, car l'évasion est un délit : on ne peut être maintenu en détention provisoire indéfiniment pour ces faits. Il ne lui restait pas non plus de peine à exécuter datant d'avant son évasion, puisqu'il s'est évadé alors qu'il était en détention provisoire. Il avait été incarcéré dans une affaire de vol et d'association de malfaiteurs. Le juge l'a placé sous un contrôle judiciaire strict à sa sortie de détention, mais il en a sans doute profité pour prendre le large.

Les deux hommes sont désormais inscrits au fichier des personnes recherchées. Ils seront arrêtés sur le champ si les forces de l'ordre les contrôlent. Mais ils sont probablement déjà retournés dans leur pays.