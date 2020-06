Les deux offres de reprise pour Orchestra jugées insuffisantes

Le tribunal de commerce de Montpellier a jugé ce jeudi que les deux offres de reprises qui lui avaient été soumises sont insuffisantes. Une nouvelle audience est fixée le 16 juin.

D'ici là, Pierre Mestre le président-fondateur de l'entreprise et le groupe saoudien Al Othaim, actionnaire minoritaire (4%) jusqu'ici soutenu par les salariés, vont devoir revoir leur copie.

Une décision qui satisfait l'avocat du CSE, qui avait relevé des "irrégularités" de procédure et déposé deux requêtes pour faire annuler l'audience du 26 mai en visioconférence, dans le but de rouvrir les débats. "Cela permet des axes d'amélioration sur les deux offres. Nous n'avons pas d'a priori, nous attendons qu'elles arrivent" a brièvement commenté Me Ralph Blindauer.

Basé à Saint-Aunés, Orchestra, spécialiste des vêtements pour enfants et de la puériculture, est en redressement judiciaire depuis le 29 avril 2020. L'entreprise emploie 2.900 personnes et compte 300 boutiques environ à travers le monde.