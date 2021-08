Les deux policiers de Tourcoing condamnés pour des violences font appel

Les deux policiers de Tourcoing condamnés mercredi soir par le tribunal correctionnel de Lille pour violences volontaires font appel du jugement. Des peines de 10 et 12 mois de prison avec sursis ont été prononcées, ainsi qu'une interdiction d'exercer leur métier pendant trois ans.

Les deux policiers, âgés de 26 et 31 ans, ont été condamnés à 10 et 12 mois de prison avec sursis, et trois ans d'interdiction d'exercer.

Ils ont été condamnés à 10 et 12 mois de prison avec sursis et se voient interdire d'exercer leur métier pendant trois ans : les deux policiers de Tourcoing,condamnés mercredi soir par le tribunal correctionnel de Lille, ont fait appel de ce jugement, prononcé mercredi soir.

Agés de 26 et 31 ans, ils comparaissaient pour des violences volontaires sur un homme qu'ils ont interpellé en juin 2020. Affirmant avoir été insultés, ils ont bousculé ce homme, et lui ont porté des coups, dans les couloirs du commissariat. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel de police, et diffusée lors du procès.

On ne peut pas remettre en cause une vie complète pour une faute unique

Pour René Despieghelaere, l'avocat d'un des fonctionnaires, une telle peine, qui a une conséquence directe sur leurs carrières, ne se justifie pas pour des policiers jusqu'ici irréprochables : "ils ont dépassé la ligne rouge, mais pas de manière excessive. Il n'y a pas eu de passage à tabac. On ne peut pas remettre en cause une vie complète pour une faute unique. J'ai l'impression que le tribunal s'est substitué à l'autorité disciplinaire".

ECOUTEZ : René Despieghelaere, avocat d'un des deux policiers Copier

La justice ne fait pas la sourde oreille

Des propos qui font réagir l'avocat de l'homme interpellé, Théophile De Weirdt : "si on a besoin d'un passage à tabac pour retenir les violences policières, je ne comprends pas. Tout ce que je vois, ce sont des violences injustifiées sur un jeune homme. A l'audience, mon client a dit que s'il n'y avait pas eu la vidéo, on ne l'aurait jamais cru. Si ce jugement peut envoyer un message aux victimes de ces violences, c'est cela : on vous écoute, la justice ne fait pas la sourde oreille".

ECOUTEZ : Théophile De Weirdt, avocat du jeune homme victime de violences Copier