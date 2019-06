Les deux ravisseurs présumés de l'infirmière polonaise mis en examen

Les deux hommes de 51 et 23 ans suspectés d'avoir enlevé et séquestré une infirmière polonaise dans la forêt de Haguenau ont été mis en examen, jeudi 13 juin, pour séquestration. Ils ont été placés en détention provisoire.

Strasbourg, France

Les deux ravisseurs présumés de cette Polonaise de 47 ans ont été mis en examen pour séquestration, jeudi 13 juin, par un juge d'instruction du tribunal de Strasbourg. Ils ont également été placés en détention provisoire.

Huit jours de traque

Les deux hommes, âgés de 51 et 23 ans, ont été arrêtés mardi 11 juin dans la forêt de Haguenau et placés en garde-à-vue. La traque des policiers allemands et français a duré huit jours pour retrouver les deux ravisseurs présumés. Ils sont suspectés d'avoir enlevé l'infirmière de 47 ans lundi 3 juin, à Aspach en Allemagne, avant de la séquestrer pendant huit jours près de Schweighouse-sur-Moder.

Le plus âgé des deux suspects est l'ancien compagnon de l'infirmière. L'enlèvement était apparemment lié à une rupture. La femme de 47 ans a été hospitalisée, saine et sauve, mais dans un état de choc.