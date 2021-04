Le commissariat de police de Besançon vient de remettre six deux-roues et un quad au Centre de Formation des Apprentis Hilaire de Chardonnet. Ces engins, saisis dans le cadre de procédures judiciaires contre des rodéos urbains, serviront à former les apprentis du CFA.

Les deux-roues saisis par la police de Besançon lors de rodéos vont servir à former des apprentis mécaniciens

Six deux-roues et un quad viennent d'être remis par la police nationale au Centre de Formation des Apprentis Hilaire de Chardonnet à Besançon. Ces véhicules ont été saisis dans le cadre de procédures judiciaires sur des rodéos urbains au cours des six derniers mois, principalement sur le quartier de Planoise. Des procédures qui ont conduit à l'interpellation de cinq personnes, interpellées en flagrant délit ou identifiées grâce aux investigations menées par la cellule anti-rodéos du commissariat de Besançon.

Scooter, mini-moto de cross et quad, le type de véhicule varie tout autant que leur puissance, pour autant la destination finale des engins saisis lors de procédure de rodéos urbains est immuable : confiscation, fin de circulation et destruction. Mais depuis 2019, la destruction administrative prononcée par la justice permet, via une convention, de destiner les véhicules à des activités pédagogiques.

Les apprentis mécaniciens vont pouvoir se faire la main

La vingtaine d'apprentis en CAP "Maintenance de véhicules, option motocycle" du CFA Hilaire de Chardonnet va donc pouvoir se faire la main sur ces engins: démontage, remontage, travaux sur le moteur, la suspension ou le système de freinage. Lorsqu'ils ne serviront plus, les véhicules seront pris en charge par une société de recyclage.

C'est la deuxième fois que le CFA Hilaire de Chardonnet reçoit une telle dotation du commissariat, la cerise sur le gâteau étant le quad, type de véhicule dont l'établissement ne disposait pas jusqu'à présent. Depuis la mise en œuvre des conventions en 2019, près de 80 engins saisis ont ainsi pu être destinés aux travaux pratiques des apprentis du CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon et des élèves du lycée des métiers de l’automobile Henri Fertet à Gray en Haute-Saône.