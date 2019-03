Les devis pour les alarmes anti-cambriolages bondissent de 50% en Bretagne

Bretagne, France

Depuis le début de l'année, dans les Côtes d'Armor, les gendarmes et les policiers déplorent plus de 350 cambriolages, un nombre en forte augmentation par rapport aux années passées.

Tout le monde connaît un proche, un voisin, une connaissance dont le domicile a été visité. Le butin ? De l'argent liquide, des bijoux...

Et la conséquence, c'est que de plus en plus de Bretons veulent se protéger, en installant ou en faisant installer une alarme anti-intrusion. Les professionnels sont débordés. Les plus en vue parlent d'une augmentation de près de moitié depuis le début de l'année.

"97% des déclenchements sont des intrusions simples", remarque Eric Bonnec qui installe des alarmes depuis presque 20 ans dans le sud Finistère, avec la société Confort sécurité. "Le cambrioleur rentre, ça se met à sonner, il ressort par le même endroit. En général, _une bonne sirène fait fuir les cambrioleurs_".

Des installateurs conseillent aussi des systèmes de détection à l'extérieur de la maison, pour dissuader le cambrioleur avant même qu'il tente d'entrer. "Ça va être avec des sirènes intérieures ou extérieures", précise Philippe Le Quément, géant de Adrien Alarme à Binic. Il installe aussi des générateurs de brouillard pour désorienter le voleur : "On en pose de plus en plus. En cas d'intrusion, on peut remplir une maison, un volume de 600 m3 en 18 secondes. C'est une sensation de se retrouver dans du coton. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, vous ne voyez strictement plus rien."

Les professionnels conseillent de prévoir un budget de 1.500 à 3.000 euros.