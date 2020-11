Au moins deux dirigeants de Bridgestone Europe sont présents ce jeudi à Béthune pour une réunion sur l'avenir du site du Pas-de-Calais avec les syndicats et la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. 863 emplois sont menacés.

Les dirigeants de Bridgestone à la table des négociations avec syndicats et gouvernement

La présence physique des dirigeants de Bridgestone était réclamée par les syndicats. Ils ont été entendus puisque le directeur de l'usine de pneus et un représentant de Bridgestone Europe sont présents au siège de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ce jeudi. Une réunion est en cours avec l'intersyndicale, la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, et des élus dont le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand et le maire de Béthune Olivier Gacquerre.

Au programme de la réunion ce jeudi, l'avenir des 863 salariés de Bridgestone Béthune. Le gouvernement qui avait mandaté le cabinet Accenture pour expertiser le site du Pas-de-Calais espère sauver entre 460 et 560 emplois. Bridgestone souhaite fermer son usine en 2021.