Les disparues de l'Yonne : L'une des affaires judiciaires qui a marqué la création de Radio France Auxerre en 1989

France Bleu Auxerre fête ses 30 ans cette année. La radio a commencé à émettre le 31 décembre 1988 et a été inaugurée le 3 février 1989. Pour l'occasion nous donnons chaque jour la parole à des grands témoins de cette aventure commune. Ce vendredi 20 septembre, nous revenons sur l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire du département : L'affaire des disparues de l'Yonne, avec Pierre Monnoir, le fondateur de l'association de défense des handicapés de l'Yonne.

Pierre Monnoir fait parti des personnalités qui ont beaucoup oeuvré pour que justice soit rendue. Entre 1977 et 1979, sept jeunes filles, dont certaines mineures ou vulnérables en raison de leur handicap, et toutes des enfants de la Ddass sont élevées et tuées dans l’Yonne.

L’auteur de ces faits, Emile Louis, ne sera arrêté qu’en décembre 2000. Pourtant dès 1984, le gendarme Christian Jambert soupçonne Emile Louis. Mais les choses avancent lentement. C’est dans ce contexte que Pierre Monnoir décide de crée l’association des familles des disparues de l’Yonne dans les années 90. Pendant des années il va à la rencontre des médias dont, à l'époque, Radio France Auxerre pour tenter de faire avancer le dossier des disparues de l’Yonne .

Pierre Monnoir, président de l'association des disparues de l'Yonne est aujourd'hui président de l'ADAVIRS, l'Association Départementale D'Aide Aux Victimes D'Infractions dans l'Yonne