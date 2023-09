Les données personnelles d'habitants de Betton divulguées sur internet après une cyberattaque

Des mails, des numéros de téléphone mais aussi des relevés d'identité bancaire ou encore des pièces d'identité... Des hackeurs ont dévoilé sur internet, samedi 16 septembre, des informations personnelles sur des habitants de Betton, commune située au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). Fin août, cette ville de 13.000 habitants a été victime d'une cyberattaque. Les pirates réclamaient une rançon, 100.000 dollars, contre la diffusion de données personnelles des habitants. Au bout de l'ultimatum, ils ont finalement mis à exécution leur menace. Cette fuite de données concernerait 5.000 personnes.

Des données plus ou moins sensibles

"C'est une entrée dans notre intimité", s'agace Patricia, habitante de la commune. Ces données étaient stockées par la mairie après des inscriptions à la cantine ou au centre de loisirs par exemple. Cela concerne donc aussi les plus jeunes. Laurence, maman de deux enfants, est inquiète : "Ils sont inscrits au collège de Betton, il y a également mes coordonnées bancaires pour les prélèvements automatiques pour la cantine." Dans cette fuite, on trouve même le bilan orthophonique de certains enfants ou la situation matrimoniale de leurs parents.

La maire, Laurence Besserve, est pleinement mobilisée : l'élue a déclenchée une cellule de crise dans sa commune. © Radio France - Julien Prouvoyeur

La mairie de Betton avait refusé d'accepter la demande de rançon des hackeurs, un groupe de cyberpirates nommé "Medusa" mais Laurence Besserve, la maire de la commune, l'assure : il n'y a pas eu d'erreur de la part de la municipalité. "Nous sommes victimes ! explique l'élue. Ce sont de multiples portes qui sont poussées et un jour, il y en a une d'entre elles qui s'entrouvre et ils la poussent encore plus loin. C'est comme ça qu'ils rentrent dans notre système informatique." Les données maintenant en ligne, la mairie cherche à recenser les victimes : "On a fait appel à une société de cyberdéfense et tous les services de la ville se mettent à analyser les fichiers des citoyens pour trouver d'éventuelles fuites."

Il faudra encore plusieurs semaines pour supprimer les failles dans le système informatique. La mairie va alerter tous les habitants de la commune de la situation dans un courrier car cette fuite de données inquiète les habitants rencontrés dans les rues de Betton.

