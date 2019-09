Les douanes ariégeoises saisissent 60.000 euros de tabac andorran

Le week-end dernier, les agents des douanes d'Ax-les-Thermes (Ariège) ont arrêté deux contrebandiers de tabac en provenance d'Andorre. Dans leurs véhicules, l'équivalent de 800 cartouches. Deux hommes ont écopé d'amendes supérieures à 20.000 euros, et ont été emprisonnés.

Ax-les-Thermes, France

Les agents des douanes de la brigade de surveillance d’Ax-les-Thermes ont saisi au total 160 kilos de cigarettes et de tabac à rouler, l'équivalent de 800 cartouches, dans la nuit de samedi à dimanche lors de contrôles à la circulation dans le sens sud-nord. La marchandise était dissimulée dans de gros sacs de sport dans le coffre de voitures en provenance d’Andorre. Ce tabac représente une contre-valeur de 60.000 euros sur le marché.

Amendes sévères et case prison

Trois personnes ont été mises en retenue douanière. Le parquet de Foix a été saisi de l’affaire et le dossier a fait l’objet d’une audience de comparution immédiate ce mardi 17 septembre pour deux de ces hommes. L'un a été condamné à une amende douanière de 24.500 euros, l'autre à 22.000 euros. Le tribunal a prononcé la confiscation des marchandises et des véhicules saisis et une peine d’emprisonnement de 4 mois chacun avec mandat de dépôt à l’issue de l’audience.