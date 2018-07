137 kilos de tabac et de cigarettes de contrebande ont été saisis lors de contrôles menés par l'équipe cynophile, avec le chien Haro. Des saisies ont notamment été réalisées dans un bar à chicha de la région briochine ou à la plateforme-colis du Rheu, près de Rennes.

Le chien Haro et son maître participent aux opérations de contrôle des douanes bretonnes

Les services douaniers bretons disposent de l'aide d'une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de cigarette et de tabac. Haro, c'est le nom du chien, et son maître sont basés à Roscoff mais ils se déplacent dans l'ensemble de la région. Cette équipe a participé à plusieurs contrôles depuis le début de l'année. Des contrôles qui ont permis de saisir 137 kilos de tabac de contrebande depuis le début de l'année.

Du tabac de contrebande saisi en Bretagne - @Douanes

Les douanes multiplient les contrôles sur les routes, les points d'entrées dans les aéroports ou les gares maritimes, mais aussi dans les centres de fret express et postal. Les douanes surveillent notamment les produits de contrebande achetés sur internet. Ainsi, dix kilos de tabac et de cigarettes ont été saisi lors d'un contrôle à la plateforme-colis du Rheu près de Rennes, ce mercredi. Dix kilos ont aussi été saisis dans un bar à chicha de la région briochine la semaine dernière, et vingt kilos de tabac à narguilé, ont été saisis lors de leur livraison par colis chez un particuliers de la métropole rennaise.