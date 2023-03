Les douanes de Bretagne ont saisi 692 kilos de drogue en 2022, un chiffre en hausse

Les douanes de Bretagne présentent ce mardi leur bilan 2022. Avant cela Yves Bourlieux, leur directeur, était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Parlons d'abord de votre activité principale qui n'est pourtant pas la plus connue. C'est celle de l'action économique et fiscale. De quoi s'agit-il ?

Yves Bourlieux : Vous savez que l'administration des douanes est d'abord une administration fiscale, une administration qui est en charge de percevoir les droits et taxes d'importation des marchandises. Donc, au titre justement de cette mission, nous percevons les droits et taxes relatifs aux marchandises qui sont importées en Bretagne par les entreprises bretonnes. Ça, c'est une mission qui est essentielle parce que l'administration des douanes fait partie du ministère de l'Économie et des Finances.

C'est un trésor public des entreprises finalement...

On peut dire ça comme ça. C'est simplement la récupération des droits applicables à l'importation de ces marchandises et donc c'est une grande part de notre activité. Je dirais que c'est la mission principale des bureaux des douanes, mais pas que. C'est-à-dire que nous avons aussi une mission d'accompagnement des opérateurs économiques, c'est-à-dire des entreprises.

Vous leur donnez des conseils ?

Bien sûr, nous donnons des conseils. Nous avons une cellule conseil en entreprise, donc au sein de la direction régionale. Nous participons aussi à beaucoup d'instances auprès des entreprises. Il y a de ça une dizaine de jours, j'ai été présent à Saint-Malo avec la cellule conseil en entreprise avec mon chef du pôle action économique, attaché à l'administration des douanes de Bretagne. Et nous étions là pour expliquer, pour expliquer les procédures douanières aux entreprises.

Cela a changé après le Brexit ?

Oui, parce que l'idée, avec le Brexit, c'est quand même de permettre une simplification des procédures et surtout une fluidité du passage frontière entre la Grande-Bretagne et la France. C'est ce qu'on a appelé la frontière intelligente, c'est-à-dire permettre aux opérateurs d'effectuer pour partie leurs opérations pendant la traversée de la Manche.

On va revenir à vos actions plus connues du grand public. Ce sont la lutte contre la contrebande de tabac, et de drogues. Vous avez quelques chiffres à ce sujet pour 2022 à nous donner ?

Si on veut globaliser l'ensemble des produits qui ont été saisis par mes services, donc de Bretagne, c'est 192 kilos de produits stupéfiants de tous types bien sûr, saisis sur la route, dans les trains, dans les ports aussi. Ça nous arrive aussi dans les aéroports. Donc 692 kilos qui ont été saisis au cours de l'année 2022.

Pour avoir un ordre d'idée, c'est plus que l'année d'avant ?

C'est une évolution qui est quand même sensible. Rien que sur le cannabis, nous sommes passés de 115 kilos à 138 kilos. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu une évolution. Idem pour l'héroïne avec une grosse constatation qui avait été faite en début d'année 2022 par la brigade des douanes de Rennes. Mais c'est vrai que l'évolution est quand même aussi importante.

Et pour le tabac ?

Alors le tabac, c'est aussi une action prioritaire de l'administration des douanes, parce qu'on se rend compte qu'il y a un développement du trafic de tabac qui est vraiment important.

Ce sont des cigarettes qui viennent de l'étranger parce qu'elles sont moins chères ?

Ce sont des cigarettes qui viennent de l'étranger, qui peuvent être aussi achetées sur Internet. Je rappelle quand même que l'achat de tabac sur Internet est interdit. Nous sommes aussi gestionnaires du réseau des buralistes de tabac. Il s'agit de produits qui viennent de l'étranger, qui quelquefois sont volés et qui viennent alimenter le trafic parallèle de tabac.

Un mot des contrefaçons. On imite de tout aujourd'hui ?

Oui, on imite de tout. C'est vrai qu'on était parti sur des produits de luxe, comme les montres ou les sacs. Cela existe toujours, bien sûr, mais on trouve aussi des choses assez surprenantes, notamment des billets de banque. Cette année, une brigade des douanes de la région a saisi des billets en assez grand nombre, des billets de 10 euros, de 20 euros et de 50 euros qui étaient de la contrefaçon, pour lesquels d'ailleurs, il y a une enquête judiciaire qui est en cours.

Combien de personnes travaillent aux douanes de Bretagne ?

Les douaniers en Bretagne, c'est 270 personnes qui sont réparties dans des bureaux, mais aussi dans les brigades de douane qui sont localisées dans tous les départements bretons et qui interviennent dans les gares, dans les ports, dans les aéroports et sur la route.