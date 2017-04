Les douanes de la région Centre-Val de Loire dressent le bilan de l'année 2016

Etat d'urgence, saisies de tabac, de produits stupéfiants et autres produits de contrebande: l'année 2016 a été riche pour les douanes régionales. Mais ce fût également une année charnière. Elles ont présenté leur bilan ce mercredi.

Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la France a vécu une année pleine sous le régime de l'état d'urgence en 2016 (en vigueur depuis le 26 novembre 2015). Les services douaniers ont donc dû s'adapter et changer quelque peu leur fonctionnement. Ainsi, les contrôles d'identités aux frontières du territoire ont été renforcées. Les douanes françaises y ont contrôlé près de 7 millions de personnes pour en refuser plus de 1 000 entrées.

Plus de contrôles dans les aéroports

En région Centre-Val de Loire, les agents des brigades de surveillances intérieures de Bourges et de Tours ont contrôlé 200 635 personnes en 2016, dans les trois aéroports points de passage frontaliers de Tours-Val de Loire, Orléans-Saint Denis de l'Hôtel et de Châteauroux-Déols.

Les effectifs ont ainsi gonflé avec l'arrivée de deux personnes dans chacune des brigades de Tours et de Bourges. Des arrivées qui répondent au plan de recrutement de 1 000 personnes sur le plan national, pour les années 2016 et 2017, dans le cadre du plan de renforcement des moyens de la douane pour la lutte contre le terrorisme et le contrôle aux frontières.

Moins de présence sur les routes: une perte d'efficacité?

Globalement, les résultats en matière de produits stupéfiants et de tabac sont en recul. Peut-être est-ce dû à une réorientation de leurs missions. En raison de l’Etat d'urgence, les douaniers ont réduit leur présence sur les routes. "On ne fait qu'appliquer les directives du ministère du Budget" rétorque Denis Millet, directeur des douanes sur la région Centre-Val de Loire.

Mais ce sont bien les contrefaçons qui représentent la majorité des saisies avec 7 millions d'€uro en 2016, soit le double de l'année précédente. L’affaire la plus spectaculaire est celle des 1000 sacs à main Hermès retrouvés lors d’un contrôle en civil dans le Cher. Le 30 mars 2016, les agents de la brigade de surveillance intérieure de Bourges se présentent alors dans un magasin de détail du Cher. La prise de 6,5 millions d’€uro est monstre et représente donc la quasi-totalité du bilan annuel.

Mais une grande partie des affaires se concentre sur l’autoroute A10 entre Orléans et Tours. Là où 2 000 sweats ressemblant aux marques Kenzo et Diezel ont aussi été découvert, le 26 janvier 2016, pour une valeur de 95 000 euro. Les articles textiles se trouvaient à l'intérieur d'un poids lourd immatriculé au Portugal, contrôlé par la BSI (Brigade de Surveillance Intérieure) de Tours.

Les contrefaçons se trouvaient dans des poutrelles en aluminium et des cartons. - Brigade de douanes de Tours

Quant au bilan des produits stupéfiants et du tabac, il est en baisse. En 2016, les services de la surveillance douanière de la région ont saisi près de 1 000 kg de tabac illicites pour une valeur estimée à plus de 235 000 €uro. A titre de comparaison, 862 kg avaient été saisi en 2015 pour 250 000 €uro. La plus grosse prise, ce sont les 349 kg de tabac à narguilé du 9 décembre, toujours sur l'autoroute A10, par la BSI de Tours. Un bus assurant une liaison entre Madrid et Paris est banalement contrôlé. Dans la soute, la brigade de Tours découvre les paquets de tabac répartis dans 12 valises.

Trois des quatre personnes arrêtées avaient des passeports français avec des visas d'entrée et de sortie récentes des Emirats Arabes Unis. - Brigade de douanes de Tours

Autre axe routier chaud dans la région, l'autoroute A71 entre Orléans et Vierzon. Le 1er d’octobre dernier, les douaniers y ont intercepté pour plus de 50 000 €uro de cocaïne sur l’A71 entre Orléans et Vierzon. Plus d'un kilogramme de cocaïne intercepté, là encore, lors d'un banal contrôle routier.

Les paquets de cocaïne se trouvaient à l'avant du véhicule, dans le compartiment moteur. - Brigade de douanes de Bourges

Mais pour continuer à être efficace sur le terrain, encore faudrait-il que les douaniers continuent à y être. Ils admettent que les prises pourraient être encore meilleures. Sauf que les effectifs ont reporté leurs priorités sur les trois aéroports de la région. Etat d'urgence oblige.