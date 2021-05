Les douanes de Millau saisissent plus d'un tonne de cannabis en dix jours

Le mois d'avril a été fructueux pour les douaniers de Millau. Le lundi 19 avril d'abord puis le lundi suivant, 183 puis 102 kilos de cannabis sont découverts dans des opérations sur l'A75. Mais c'est la dernière, réalisée le jeudi 29 avril, qui va couronner le tout.

Les douaniers contrôlent un semi-remorque frigorifique, immatriculé au Pays-Bas, à la barrière de péage du Viaduc de Millau. Le conducteur du poids-lourd leur précise qu'il vient d'Espagne et rentre en Hollande. Dans sa remorque, des sacs de granulés plastiques destinés à l’industrie... mais aussi une centaine de sachets transparents rectangulaires, contenant chacun plus ou moins neuf kilos de pollen de cannabis. Cargaison totale : 929 kilos de drogue. Les suites judiciaires ont été confiées à la juridiction économique et financière judiciaire (Jirs) de Marseille.