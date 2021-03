Les douanes de Pau interceptent 42 kilos d'herbe de cannabis sur l'A65

Les douanes de Pau ont contrôlé lundi un fourgon sur une aire de repos de l'A65. Elles ont découvert 42 kilos d'herbes de cannabis. La drogue a été chargée en Espagne, et devait être livrée au Luxembourg. Le conducteur, un bosnien de 29 ans a été interpellé

Un homme originaire de Bosnie de 30 ans arrêté sur l'aire d'autoroute d'aire sur l'Adour par les douanes de Pau ce lundi. Il transportait 42 kilos d'herbe de cannabis dans une cache aménagée dans son fourgon qui venait d'Espagne. Il a été interpellé lors d'un contrôle inopiné.

Trahi par l'odeur

C'est à dire que 42 kilos d'herbe, ça sent très fort et c'est justement l'odeur qui l'a trahi, même si une planque a été aménagée dans ce petit fourgon. Mais les traces de mastic étaient encore fraîches et les douaniers n'ont pas mis beaucoup de temps a découvrir la planque. 42 kilos d'herbe séchée ça représente aussi un volume important.

Bosnie, Suisse, Andalousie, Luxembourg

Le conducteur a expliqué être parti de Bosnie, son pays. Il a pris possession du fourgon en Suisse. Il l'a conduit jusqu'au Sud de l'Espagne. C'est à Valence qu'il a pris possession de la marchandise. Il devait livrer au Luxembourg, mais il a été intercepté avant. Il devait y avoir une voiture ouvreuse, mais elle a échappé au contrôle. L'homme nie les faits pour le moment. Il dit ne pas savoir qu'il transportait de la drogue et qu'il a fait ce voyage contre la promesse d'une embauche. Les 2.000 euros en liquide trouvés sur lui ne devait servir qu'a couvrir ses frais de route. Il devrait faire l'objet d'une comparution immédiate ce lundi.