Les Douanes de Picardie en lutte contre la contrefaçon et le tabac de contrebande dans les centres postaux

Quand les Douanes de Picardie veillent sur nos colis postaux. Parmi les livres, les vêtements ou même la nourriture qu'on envoie par la Poste, des paquets contenant des objets de contrefaçon - des imitations de vêtements ou maroquinerie - mais aussi des cigarettes ou de la drogue peuvent se trouver dans la masse, au départ ou à destination de la Somme. Au centre de tri postal de Poulainville, au nord d'Amiens, les Douanes interviennent régulièrement et de façon inopinée en partenariat avec La Poste pour contrôler les colis. 15.000 paquets y défilent chaque jour.

Une trentaine de secondes par colis avec le scanner

**Les Douanes ont grandement facilité leur action grâce à un scanner, comme dans les aéroports, qui permettent de regarder le contenu des paquets qui arrivent dans le centre. "Il y a un code couleur pour chaque paquet, explique l'opérateur qui gère l'appareil et consacre une trentaine de secondes par colis observé. Bleu c'est du métal, vert le papier, rose le tabac, orange les produits organiques."

En cas de doute, l'opérateur envoie le paquet pour contrôle à ses collègues : ce jour-là, c'est un carton contenant des fioles avec un produit non identifié qui est contrôlé. "On regarde s'il n'y a pas de produits contrefaits ou impropres à la consommation en France, détaille Daniel Leleux, directeur du bureau des douanes d'Amiens. On ouvre aussi les boîtes pour vérifier que le produit indiqué sur la boîte est bien le même". Si le produit est légal, le carton est refermé avec un scotch "Douanes" et repart dans le circuit de la Poste.

Les douaniers ouvrent l'œil sur le poids, la forme du colis - un carton très empaqueté peut vouloir dire la présence de drogues - ou sa provenance. Un examen plus poussé s'opère ensuite : les paquets suspects sont directement ouverts par les agents. Bruno Huin vient de trouver des sacs contrefaits, qui copient ceux d'une marque de luxe : "Ces sacs seront détruits", indique Benoît Huin, le directeur adjoint du bureau des douanes d'Amiens.

Des contrôles plus fréquents avec l'explosion du commerce sur internet

Puis avec l'aide du chien des douanes, de la drogue est découverte dans plusieurs colis : "Les expéditeurs ont mis du poivre autour pour essayer de tromper l'odorat du chien, mais ça n'a pas suffit : ça sent bien le cannabis, détaille Benoît Huin. On saisit la marchandise, et l'expéditeur et le destinataire vont être convoquées". Dans ce genre de cas, un signalement est fait auprès du parquet d'Amiens, qui se charge d'une enquête.

Avec l'explosion du commerce sur internet, les douanes de Picardie sont vigilantes, explique son directeur Michael Lachaux : "Les gens achètent du **tabac sur internet - via les réseaux sociaux parfois -, ou se le font envoyer par leurs familles. On recherche aussi des objets de contrefaçon lors de ces saisies : des vêtements, des jouets ou des produits d'hygiène. Il y a un véritable enjeu de sécurité sur ces objets, car ils peuvent être dangereux pour le consommateur".

"Nous ne sommes pas là uniquement pour entraver le commerce mais aussi protéger le consommateur, insiste le directeur régional des douanes de Picardie. Les gens achètent parfois des produits qui viennent par exemple d'Asie, et ont été trompés sur la nature de la marchandise ou sur leur dangerosité", conclut Michael Lachaux.

Dans ce centre postal de Poulainville, 15.000 colis transitent par jour.