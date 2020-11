Les douaniers stéphanois ont détruit mardi 10 novembre plus de 37 000 articles textile et de maroquinerie de contrefaçon, saisis à la mi-septembre lors d'un contrôle de véhicules sur l'autoroute A7.

Saint-Étienne : la douane détruit douze tonnes de vêtements, chaussures et sacs de contrefaçon

37 737 articles de contrefaçon exactement ont été détruits mardi 10 novembre par les douanes de Saint-Étienne. Ces vêtements, chaussures et articles de maroquinerie de 23 marques différentes, dont la valeur est estimée à plus de 17 millions d'euros ont été broyés et enfouis.

Ces douze tonnes de contrefaçons ont été découvertes par les douaniers stéphanois lors d'un contrôle routier sur l'A7, dans la nuit du 17 au 18 septembre.

Dans son communiqué, la douane précise avoir "retiré depuis le début de l’année en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 284 000 contrefaçons du marché d’une valeur estimée de plus de 26 millions d’euros".