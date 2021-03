Les douanes de Saint-Étienne saisissent près de 80 kilos d'herbe de cannabis dans un camion frigorifique

Cette remorque frigorifique vide a mis la puce à l'oreille des douaniers de Saint-Étienne. Le 3 mars dernier dans l'après-midi, ils contrôlent un camion au péage de Vienne, en Isère, qui circule sur l'autoroute A7. Immatriculé en Espagne, le poids lourd est censé transporter 14 palettes, selon les documents présentés par le chauffeur.

La drogue était dans le faux plafond du camion

Sauf que lorsque les douaniers ouvrent la remorque, il n'y a rien à l'intérieur. Ou plutôt, rien de visible. Un contrôle minutieux permet de découvrir un faux plafond : le toit a été vidé de son isolation et transformé en cache aménagée. A l'intérieur, 70 sacs thermosoudés contenant précisément 79,64 kg d’herbe de cannabis.

Une autre saisie quelques jours plus tôt

Une jolie saisie quelques jours après une autre découverte de drogue. Le 27 février, ce sont les douaniers de Lyon avaient mis la main sur 27 kilos d'herbe dans un utilitaire, là encore sur l'autoroute A7. Le conducteur, jugé par le tribunal correctionnel de Vienne, a été condamné à 1 an de prison et placé en détention. Il écope aussi d'une amende douanière de 47 250 euros, la valeur estimée de la drogue, et d'une interdiction de territoire français pendant trois ans.