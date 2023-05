Les douanes de Strasbourg démantèlent un atelier clandestin de reconditionnement de tabac

Un atelier clandestin de reconditionnement de tabac à narguilé a été démantelé dans l'agglomération de Strasbourg en mars 2022.

Tout est parti d'un simple contrôle routier avec découverte d'un peu de tabac. Les enquêteurs spécialisés ont ensuite remonté la piste, durant deux ans. "Après deux ans d'enquête, nous sommes retrouvés sur Strasbourg pour effectuer l'opération de grande ampleur" explique Sonia Delaunay, directrice générale des douanes à Strasbourg .

"Ce sont des ateliers éphémères, les cartons arrivent avec le tabac d'un côté. Les machines pour le reconditionnement arrivent en pièce détachées de l'autre. L'ensemble est assemblé dans l'usine. Les ouvriers travaillent et dorment sur place. Le tabac est reconditionné en paquets, ressort de l'atelier, est commercialisé. Et quand cela devient trop voyant, l'usine ferme et rouvre ailleurs en France. Donc effectivement, il y a un phénomène croissant de mise en place de ce type d'ateliers en Europe" poursuit Sonia Delaunay.

Des cartouches de cigarettes saisies par les douanes de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Au total, 3.2 tonnes de tabac ont été saisis suite à ce démantèlement. Pour une valeur totale estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'atelier était étalé entre un hangar et des garages de particuliers. Quatre personnes ont été interpellées, le commanditaire présumé, son frère et deux hommes qui travaillaient pour eux. Cette saisie a fait exploser le volume du tabac de contrebande découvert par les douanes de Strasbourg l'an dernier. Il est passé de 855 kilos en 2021 à 4.1 tonnes en 2022.