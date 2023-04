Les douanes interceptent à Orly un colis rempli de drogues, destiné à un habitant de Laval

La police de Laval a récupéré un colis rempli de drogues ce jeudi 20 avril : il a en fait été intercepté à l'aéroport d'Orly par les service de douanes et était adressé à un habitant de Laval. Les forces de l'ordre ont mené une perquisition chez ce Lavallois et ont découvert plus de 500 grammes de cannabis et de cocaïne. L'homme de 28 ans a été placé en garde à vue et jugé devant le tribunal judiciaire de Laval ce vendredi 21 avril.

ⓘ Publicité

Un colis adressé à un faux nom

Le colis était destiné à une adresse à Laval : le nom du destinataire était faux mais l'adresse a mis la puce à l'oreille de la police, car elle était connue de leurs services pour d'autres affaires liées aux stupéfiants. Cet homme âgé de 28 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont six mois avec sursis, ce vendredi 21 avril. La peine a été aménagée sous la forme d'un bracelet électronique.