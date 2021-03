Les douaniers amiénois saisissent 7 kilos de civelles vivantes au Hourdel

C’est une prise qui est qualifiée d’assez exceptionnelle.La Direction Régionale des douanes d’Amiens et le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité sont intervenus dans la nuit du 4 au 5 mars sur le littoral de la Somme. Une vingtaine d’agents ont contrôlé les conditions de capture des civelles, une espèce vulnérable.

Une espèce menacée

Plusieurs infractions ont été relevées mais l’une d’entre-elle a retenu l’attention des agents : un bateau, qui accostait au port du Hourdel, a été contrôlé avec 7 kilogrammes de civelles, ce qui est très largement au-dessus des quantités autorisées (les infractions portent habituellement sur quelques centaines de grammes). Les civelles ont été relâchées. Ces alevins d’anguilles figurent sur la liste rouge des espèces en danger critique d’extinction. Leur prélèvement est donc strictement réglemente : les pêcheurs doivent avoir un agrément spécifique et les quantités sont très limitées afin que la ressource puisse se renouveler.

Jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende

Le cours de la civelle se situe actuellement autour de 350 euros le kilo. Mais sur le marché asiatique, les prix peuvent osciller entre 4000 et 6000 euros.

Le pêcheur contrôlé devra prochainement s’exprimer devant la justice. Il risque jusqu’à 22.500 euros d’amende au titre du Code Rural et de la Pêche Maritime et, pour infraction au titre du code de l'environnement, trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.