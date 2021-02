Mille cartouches de cigarettes de contrebande saisies dans la Somme

Une grosse saisie des douanes d'Amiens cette semaine. Mille cartouches de cigarettes de contrebande ont été interceptées lors de deux contrôles distincts, ce qui correspond à 200 kilos de tabac pour une valeur estimée de 100.000 euros. Entre mardi 16 et jeudi 18 février, les douaniers ont arrêté deux automobilistes, l'un originaire de la région lyonnaise sur l'autoroute A29 et l'autre résidant aux Pays- Bas près d'Abbeville. Ils transportaient chacun 100 kilos de cigarettes qui devaient être écoulées dans l'agglomération lilloise et en Normandie. Les deux hommes ont été interpellés et les paquet détruits. La marchandise aurait été achetée en Belgique selon les déclarations des mis en cause.

En 2020 les douanes d'Amiens ont saisi plus de 7 tonnes de tabac contre 2, 5 tonnes en 2019.