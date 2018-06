La brigade des douanes d’Arcachon a intercepté hier jeudi au péage de Saugnacq-et-Muret un véhicule en direction de l’Espagne avec à son bord 110 kg de pouces-pieds braconnés destinés à la revente sur le marché local. La cargaison, dont la valeur est évaluée à 7200 euros, a été saisie et remise au service maritime et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde qui procédera à sa destruction; la cargaison ayant été rendue impropre à la consommation. En septembre 2016, 170 kg de cette espèce avaient déjà été interceptés par les douanes de Bordeaux au péage de Virsac.

Jusqu'à 150 euros le kilo à la revente

Le pouce-pied est un crustacé dont la pêche est très strictement encadrée tant il s’agit d’une ressource fragile et peu abondante. Il se pêche en majorité sur les côtes Bretonnes où la pêche de loisir est limitée à cinq jours identifiés par mois, du lever au coucher du soleil, et à 3 kg par pêcheur. Sa consommation est très prisée en Espagne et au Portugal où il atteint des prix de revente au kg entre 70 et 150 euros. Depuis plusieurs années, un important trafic existe entre la France et ces deux pays.