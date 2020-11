Les douaniers de Bourgogne ont saisi 18 kg de cocaïne et plus de 240 kg d’herbe de cannabis

Ce sont deux belles prises qu'annoncent ce mardi 10 novembre la direction régionale des douanes de Dijon. Ses agents ont saisi 18 kg de cocaïne et plus de 240 kg d’herbe de cannabis en l'espace de quelques semaines.

Ces saisies de près de 18 kg de cocaïne et plus de 240 kg d’herbe de cannabis on été effectuées au cours de deux opérations que détaille ce mardi, la direction régionale des douanes de Dijon.

Une voiture stoppée sur l'autoroute A6 après une course poursuite

La première saisie remonte au 15 octobre 2020. Ce jour là, les agents piétons et motocyclistes des brigades des douanes de Dijon et Chalon-sur-Saône ont procédé à la saisie de près de 18 kg de cocaïne dans un véhicule léger circulant sur l’autoroute A6.

L’interpellation de son conducteur a été réalisée avec le renfort de la Brigade Anti-Criminalité de Chalon-sur-Saône, après une poursuite à vue sur l’autoroute de plus de 20 km, alors que l’intéressé avait refusé de soumettre au contrôle douanier à hauteur de l’aire de Beaune Tailly. Le trafiquant présumé n’a pas hésité à prendre tous les risques pour se soustraire au contrôle douanier malgré une circulation autoroutière importante. Le dossier a été confié à l’Office Anti-Stupéfiants (OFAST) de Marseille et une instruction judiciaire est en cours.

Les 243 kilos d'herbe de cannabis étaient dissimulés dans une cargaison de congélateurs et de réfrigirateurs dans un camion allemand - direction régionale des douanes de Dijon

Un camion contrôlé avec plus de 240 kilos d'herbe de cannabis

La deuxième saisie s'est déroulée le 05 novembre 2020. Ce jour là, les agents de la brigade des douanes de Dijon ont procédé au contrôle d’un poids lourd allemand circulant sur l’autoroute A6. La visite de camion a rapidement permis de découvrir une quantité importante d’herbe de cannabis, conditionnée en sachets thermo-soudés, cachés à l’intérieur des réfrigérateurs et de congélateurs qui constituaient le chargement.

Le poids total de cette saisie s’élève à 243,2 kg d’herbe de cannabis. Le chauffeur de nationalité allemande est passé en comparution immédiate le 09/11 et a obtenu un renvoi pour préparer sa défense.

L'audience de renvoi aura lieu le 4 décembre 2020 à 13h30.