Calais, France

A peine transféré du Real Madrid à la Juventus de Turin, le footballeur Ronaldo a déjà droit à ses maillots contrefaits floqués du blason de la Vieille Dame. Ces maillots font partie des 12 399 contrefaçons découvertes au Terminal Transmanche de Calais, le 23 juillet dernier. Ils étaient stockés dans un poids lourd en provenance de Grande-Bretagne qui transportait des colis postaux destinés à l'Espagne.

Des ceintures, des chaussures, des robes de grandes marques contrefaites

Outre les maillots de foot, on trouvait aussi des maillots de basket contrefaits des Lakers de Los Angeles, des ceintures, des casquettes, des chaussures, des sandales, sacs et porte-monnaies, robes de grandes marques. Les agents des Douanes ont été alertés par la piètre qualité des coutures, des peintures et une forte odeur chimique émanant des articles. Les marchandises ont été bloquées le temps de vérifier leur authenticité auprès des marques qui ont confirmé le caractère contrefait, elles seront donc détruites. En 2017, 8,4 millions de contrefaçons ont été saisies par les douaniers français.