Les douaniers de Dijon saisissent 160 kilos de cigarettes dans un camionnette sur l'A31

Jolie prise pour les agents de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Dijon. Ce mercredi 10 janvier, ils remarquent un véhicule utilitaire d’artisan immatriculé dans le Gard et stationné sur l’aire de repos de Brognon, sans chauffeur à proximité.

Les agents décident donc de se rendre dans la station service pour tenter d’identifier le propriétaire de ce véhicule et procéder à son contrôle. Un homme sort alors de la station et essaie de se débarrasser de clés dans une poubelle à l’extérieur. Les agents, témoins de cette tentative, l'interpellent, et lui demandent d'ouvrir sa fourgonnette.

Sa visite permet alors la découverte de 16 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes de marque Marlboro soit un poids total de 160 kg de tabac pour 800 cartouches. Le tabac a été saisi et le conducteur du fourgon placé en garde à vue. L'homme fera l’objet d’une comparution immédiate ce vendredi 14 février à 13h30 au tribunal de Dijon. Dans un communiqué, les Douanes se félicitent de cette saisie qui illustre la lutte contre la contrebande de tabac, "qui impacte le réseau légal des débitants de tabac ainsi que le fiances de l'Etat."