Les douaniers de Fos-Port Saint Louis interceptent près de 900.000 articles de contrefaçon

Les douaniers de Fos-Port Saint Louis du Rhône viennent de procéder à la saisie de près de 900.000 produits de contrefaçon dissimulés dans trois containers en provenance de Chine, selon les informations fournies par la direction régionale des Douanes. Au total 54 marques d’articles de luxe et automobiles sont concernées, pour une valeur estimée à plus de 168 millions d’euros.

Tout débute le 19 avril dernier, quand les agents du bureau de douane contrôlent intégralement un container sélectionné par l’Unité de Ciblage Maritime de Marseille (UCIMAR) quelques jours plus tôt. Ils découvrent plus de 12.000 articles suspects et constatent que deux autres containers ayant le même expéditeur et le même destinataire sont en attente sur le terminal portuaire.

Des grandes marques comme Lacoste, Festina ou Louis Vuitton

Les 4 et 11 mai, les agents des douanes mettent la main sur ces deux chargements et découvrent plus de 900.000 produits contrefaits, parmi lesquels plus de 25 000 montres, accompagnées ou non de leurs écrins et certificats de garantie, plus de 400 000 attaches métalliques, vêtements, chaussures, accessoires, 400 000 étiquettes/logos, 7 000 cache-moyeux (des pièces de décoration pour les jantes de voitures), tout cela appartenant à de grandes marques de luxe de vêtements, chaussures, bijoux et accessoires ainsi que de grands constructeurs automobiles.

Des étiquettes Lacoste, des pièces métallliques Louis Vuitton et Gucci ou des fausses montres Festina ont par exemple été saisies.

Trois marques ont décidé de porter plainte près le Tribunal Judiciaire de Tarascon pour lesquelles les marchandises illégales ont été saisies. Les autres articles prohibés, ont été détruits.