PHOTOS - Les douaniers de Lons-le-Saunier réalisent une saisie record de drogues de synthèse

Lons-le-Saunier, France

C'est une saisie record en France pour les drogues de synthèse : les douaniers de Lons-le-Saunier (Jura) ont découvert 391 kilos de cristaux de méthamphétamine dans un poids-lourd, mercredi dernier, sur l'autoroute A39. Le chauffeur routier, de nationalité espagnole, a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue ce dimanche.

Le poids-lourd frigorifique, immatriculé en Espagne, se dirigeait vers l'Allemagne quand les douaniers jurassiens l'ont intercepté, en Saône-et-Loire, pour le contrôler. Le camion transporte seize palettes de portes en bois et ce sont les trois dernières, placées au fond de la remorque, qui attirent l'attention des douaniers.

Un cache sophistiquée

Une cache sophistiquée, invisible de l'extérieur, est aménagée dans chacune de ces trois palettes. A l'intérieur, plusieurs boîtes et sachets en plastique remplis de cristaux de méthamphétamine. Au total, 391 kg de drogues de synthèse pour une valeur estimée entre 30 et 40 millions d'Euros, d'après le Ministère de l'action et des comptes publics, dans un communiqué.

Les douaniers ont trouvé la drogue de synthèse dans des palettes de portes en bois. - Douanes

La précédente saisie record de drogue de synthèse datait de 2018, quand la douane a saisi 97,4 tonnes de drogue (dont une partie en haute mer) dont 470 kg de drogues de synthèse.